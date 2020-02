Umweltschutz : Evangelische und katholische Kirchen laden zum Autofasten ein

Trier/Koblenz/Saarbrücken Das Leben bewusster gestalten und zugleich die Natur schützen: Dazu laden katholische Bistümer und evangelische Landeskirchen schon zum 23. Mal mit ihrer Aktion „Autofasten“ ein. Die Klimaschutzaktion der Kirchen findet in diesem Jahr während der Fastenzeit – also vom 4. März bis zum 4. April – statt.

Extreme Trockenheit im Sommer, Überschwemmungen durch Platzregen, Wirbelstürme und aussterbende Tier- und Pflanzenarten: Fast allerorten sind die Auswirkungen des Klimawandels inzwischen spürbar. Die an der Aktion Autofasten beteiligten Kirchen laden dazu ein, mit einem kleinen, persönlichen Beitrag das Klima zu schützen und sich mit dem eigenen Mobilitätsverhalten auseinanderzusetzen. Die Teilnehmenden können dabei selbst entscheiden, wie sie das Autofasten gestalten möchten: kurze Wege einfach mal zu Fuß gehen, verstärkt auf Rad, Bus oder Bahn setzen, Fahrgemeinschaften bilden oder das Auto in Form von Car-Sharing teilen.

An der Aktion beteiligt sind die evangelische Kirche der Pfalz, im Saarland und in Hessen-Nassau, die Bistümer Trier, Mainz und Fulda sowie das Erzbistum Köln. Verkehrsverbünde und Verkehrsunternehmen in den Aktions-Regionen beteiligen sich zum Teil mit besonderen Angeboten und Gewinnspielen. So stellen Kooperationspartner verbilligte Fastentickets oder Frei-Tickets zur Verfügung oder verlosen Gewinne. Weitere Unterstützer sind Umweltverbände wie der Naturschutzbund Deutschland (NABU), der Bund Umwelt- und Naturschutz (BUND) und der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC). In den vergangenen Jahren haben sich mehr als 30 000 Frauen und Männer an der Aktion Autofasten beteiligt.