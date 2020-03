Kirche in Zeiten von Corona : Sofa-Gottesdienst, Online-Gottesdienst oder Videoandacht – Angebote im Evangelischen Kirchenkreis Trier

Kirche in Zeiten von Corona

(red) Die Kirchengemeinden des Evangelischen Kirchenkreises Trier laden für Sonntag, 29. März, zu folgenden Angeboten und Veranstaltungen in besonderer Form ein:

Die Evangelische Kirchengemeinde Bitburg lädt für Sonntag, 29. März, um 11 Uhr zu einem Online-Gottesdienst mit Pfarrer Ulrich Ehinger aus der Evangelischen Kirche Bitburg ein. Anmeldung vorab telefonisch bei Pfarrer Ehinger unter Telefon 06561/3204 oder per E-Mail unter ehinger.bitburg@ekkt.de Es besteht auch die Möglichkeit, sich zum Audio-Gottesdienst per Telefon einzuwählen.

Die Evangelische Kirchengemeinde Ehrang bietet täglich Kreativideen für Kinder, biblische Gute-Nacht-Geschichten, geistliche Impulse und Musik an – auf dem Instagram-Kanal der Gemeinde unter evangelisch_ehrang sowie bei Facebook: Ev. Kirchengemeinde Ehrang

Die Evangelischen Kirchengemeinden Rhaunen-Hausen-Sulzbach und Hottenbach-Stipshausen veröffentlichen zu Sonntag, 29. März, eine Videoandacht mit Pfarrerin Anja Zimmermann unter www.evangelisch-hottenbach.de. Zudem liegt das „Wort zum Wochenende“ mit aktuellen Informationen, aber auch einem geistlichen Impuls oder einer Aktion aus – es findet sich in den Dorfläden, beim Bäcker, in der Apotheke und vor den Kirchen (in einem Kasten).