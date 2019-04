später lesen Kirche Evensong in der Konstantin-Basilika Trier Teilen

Die Evangelische Kirchengemeinde Trier lädt am Freitag, 26. April, 19 Uhr, in die Konstantin-Basilika Trier zu einem Evensong ein. Unter Leitung von Andreas Wagner singt der Vokalkreis Konz. An der symphonischen Eule-Orgel der Basilika spielt Klauspeter Bungert. red