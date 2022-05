Glaube : Evensong in der Konstantinbasilika in Trier

Evensong in der Konstantinbasilika in Trier

Trier Lange Zeit mussten die Gläubigen coronabedingt auf den erstmals beim Reformationsjubiläum 2016 veranstalteten „Evensong“ verzichten.

Am Freitag aber hatte die Zwangspause nun ein Ende: Die evangelische Gemeinde zu Trier fand sich in der Konstantin-Basilika zu eben diesem gesungenen Abendgottesdienst zusammen. Die Veranstaltungsreihe ist bei den Gläubigen sehr hoch im Kurs und trotz Langzeitpause nicht in Vergessenheit geraten: Das Gotteshaus war an­nähernd ganz gefüllt.