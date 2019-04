später lesen Kirche Evensong in der Pfarrkirche Schweich Teilen

Twittern

Teilen



Ein Evensong (gesungener Abendgottesdienst nach dem liturgischen Vorbild der anglikanischen Kirche) beginnt am Sonntag, 28. April, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin in Schweich. Musikalisch wird der Evensong vom Gemischten Chor Bekond unter Leitung von Chorleiter Markus Roth gestaltet. red