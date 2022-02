Kirchenmusik : Ein musikalisches Abendlob, wo Pilger den Apostel Matthias verehren

Kirchenmusikerin Jutta Thommes hat den zwölfköpfigen Chor Consonus beim Abendlob in der Trier Abtei St. Matthias dirigiert. Foto: Andreas Sommer

Trier Warum der Evensong unter dem Motto „Pilger sind wir Menschen“ in der Benedektinerabtei St. Matthias stattfand und auf was sich Freunde englischsprachiger Kirchenmusik demnächst noch freuen können.

Für Jutta Thommes ist es jedes Mal eine reizvolle Aufgabe, wenn sie mit ihrem zwölf Mitglieder umfassenden Chor Consonus die Liebhaber englischsprachiger Kirchenmusik begeistert. Das Vokal­ensemble besteht aus semi­professionellen Sängerinnen und Sängern, die aus unterschiedlichen Hauptberufen zusammengefunden haben und in der Musik vereint sind.

Für die haupt­amtliche Kirchen­musikerin der katholischen Pfarrgemeinde St. Matthias war es nicht der erste Auftritt ihres Chors in der über 1000 Jahre alten Abtei. „Wir hatten in der Vergangenheit schon einmal hier in der Benediktiner­abtei St. Matthias ein Abendlob gesungen. Das hatte damals so viel Anklang gefunden, das über 100 Menschen gekommen waren. Diese geistliche Musik in Verbindung mit kurzen Lesungen bringt einfach einen guten und harmonischen Ausklang am Abend“, schwärmt die Organistin und Chorleiterin.

Doch warum St. Matthias als Veranstaltungsort? Der Evensong stand unter dem Motto „Pilger sind wir Menschen“. Als Veranstaltungsort ist das Kloster daher sehr gut geeignet: Der Legende nach sollen die Gebeine des Apostels Matthias nach seinem Tod im Auftrag des damaligen Trierer Bischofs Agritius hierher überführt worden sein. Seitdem verehren Pilger sie in der Abteikirche.

Kommende Woche findet das Matthias­fest statt, das hier in der Basilika gefeiert wird. „Da lag der Gedanke nahe, dass wir musikalisch im Rahmen eines Abendlobes etwas zum Thema Pilger machen“, sagt Jutta Thommes. Dazu haben sie und ihre Chormitglieder die passende Musik ausgesucht von Arthur Sullivan – „It came upon the midnight clear“ – sowie Charles Villiers Stanfort – „Magnificant“ und „Nunc dimittis“. Es lasen Marlies Lehnertz-Lüttiken und Abt Ignatius Maas.

Ein Evensong hat feste und freie Liedkomponenten. Er beinhaltet Text und Gesang, wobei die Musik überwiegt. In der Vergangenheit waren die Auftrittsmöglichkeiten des Ensembles Consonus corona­bedingt stark eingeschränkt. Noch vor einem Jahr war an Auftritte nicht zu denken. „Doch das, ändert sich nun langsam wieder“, blickt Thommes hoffnungsvoll in die Zukunft. „Wir sind sehr froh, dass wir wieder singen und aufführen können und auch mehr Menschen zu unseren Veranstaltungen kommen dürfen.“

Nach dem Evensong in St. Matthias verließen viele Besucher die Abteikirche und sagten: „Es hat

mir so viel gegeben, und der Tag endet einfach wunderbar mit dieser Musik.“

Lange müssen sie nicht auf eine Fortsetzung warten. Das nächste Projekt steht schon in den Startlöchern: Am Karfreitag, 15. April, ist ein Abendlob mit Stücken von Johann Sebastian Bach und Arvo Pärt geplant. Und auch weit über die Stadtgrenzen von Trier hinaus sind Projekte vorgesehen. „Sofern es geht, wollen wir in diesem Jahr noch nach Italien“, sagt Thommes. Sie würde gerne mit dem Chor Bologna besuchen, „die Hauptstadt der nord­italienischen Region Emilia Romagna als Musikstadt“.