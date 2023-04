Feuerwehrstreit in Trier-Saarburg Ex-Feuerwehrchefs ziehen Klage gegen Kreis zurück – wehren sich aber gegen die Vorwürfe

Der 19. Mai 2022, die Aufregung im Kreishaus in Trier ist groß. Landrat Stefan Metzdorf (SPD), damals noch kein halbes Jahr im Amt, verkündet an diesem Tag den Bürgermeistern der sechs Verbandsgemeinden im Kreis und der Presse, dass der Kreis seine ehrenamtlichen Chefkatastrophenschützer entlassen will. Der Trier-Saarburger Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Christoph Winckler und dessen Stellvertreter Christian Neuschwander würden von ihren Aufgaben entbunden würden – zumindest vorläufig.