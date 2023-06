Fußgängerzone Trier Ex-Karstadt-Immobilie: Vom Schandfleck zum Werbeträger

Für Trierer Verhältnisse ging das erstaunlich schnell. Ende April berichtete der TV über die Pläne der City-Initiative Trier (CIT), mit kosmetischen Maßnahmen an den Schaufenstern das verheerende Erscheinungsbild des verwaisten Ex-Karstadt-Warenhauses in der Simeonstraße optisch erträglicher zu machen. Vier Wochen später folgen Taten, die sogar noch besser wirken werden, als ursprünglich geplant. Die „Window Covering“-Idee, also das Verkleben der Schaufenster mit flächendeckenden Bildfolien, ist Schnee von gestern.