Nach vier Jahren Leerstand Ex-Karstadt in der Trierer Simeonstraße ist verkauft

Exklusiv | Trier · Nach zwei verschobenen Terminen war es am Dienstag soweit: Der Notartermin für die riesige ehemalige Karstadt-Immobilie in 1a-Lage der Trierer Fußgängerzone. Wer der neue Eigentümer ist und was aus dem seit vier Jahren leer stehenden Gebäude werden soll.

01.10.2024 , 16:15 Uhr

Verkauft: Seit Oktober 2020 steht der ehemalige Karstadt in der Trierer Simeonstraße leer. Nun ist die Immobilie verkauft und der neue Eigentümer hat große Pläne. Foto: Rland Morgen/Roland Morgen