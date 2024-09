Riesen-Leerstand Ex-Kaufhof Fleischstraße: Pläne zur Zwischennutzung und interessierte Investoren

Einst strahlender Einkaufstempel, jetzt verwaister Klotz, der ein bisschen wie ein schlechtes Omen für die Zukunft der Einkaufsstadt Trier wirkt: So liegt er da, der Ex-Kaufhof in der Trierer Fleischstraße. Vor rund einem Monat hatte das Warenhaus zum letzten Mal seine Tore geöffnet, nach monatelangem Ausverkauf. Vorausgegangen war die Pleite des Mutterkonzerns, der Signa-Holding des Österreichers René Benko. Die Signa ist auch Eigentümer die Immobilie in 1a-Lage in der Trierer Altstadt, Kaufhof war also Mieter bei der eigenen Mutter.