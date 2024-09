Großprojekt in Fußgängerzone Umbau des Lürenbaum-Hauses geht in die Vollen: Wer dort einzieht

Trier · Es tut sich was in der Trierer Fußgängerzone: Was es mit dem Bauzaun am Ex-Lürenbaum-Haus auf sich hat und wer außer dem bereits als Mieter feststehenden dm-Drogeriemarkt noch einziehen will.

06.09.2024 , 06:13 Uhr

Frisch aufgestellt: Baustellen-Zaun am Ex-Lürenbaum-Haus in der Trierer Brotstraße. Foto: Roland Morgen