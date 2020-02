Kolumne : Ich freue mich ...

Jürgen Schlich. Foto: Roland Morgen

„... auf den Straßenkarneval in Trier. Von der Prinzenproklamation an Weiberfastnacht auf dem Hauptmarkt über den Rosenmontagszug bis hin zum Schärensprung am Dienstag in Biewer – das ist doch mit die schönste Zeit des Jahres.“



Jürgen Schlich (62), Trier-West, ist

seit 2012 Präsident der Trierer Prinzenzunft 1987, einer Karnevalsgesellschaft, die aus ehemaligen Prinzessinnen und Prinzen

besteht und jährlich den Franz-