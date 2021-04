Kostenpflichtiger Inhalt: Exzellenzhaus-Nachfolge : Der Kulturgraben Trier macht mobil

Bernadette Borkam und Albert Fußmann vom Verein Kulturgraben vor den ehemaligen Deutschordens-Gebäuden im Schießgraben, die sie in der Nachfolge des Jugend- und Kulturzentrums Exzellenzhaus als Übergangsdomizil nutzen wollen. Das Ökonomiegebäude (links) soll Veranstaltungs- und Proberäume beherbergen und die Orangerie (Bildmitte) ein Jugendcafé. Foto: Roland Morgen

Trier Der Verein, der die Nachfolge des Exzellenzhaus-Trägers werden will, erhält für seine Online-Petition großen Zuspruch. So will er den Stadtrat überzeugen: