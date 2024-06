Zoff ums Zukunft des Jugendzentrums Exhaus-Aktivisten erheben schwere Vorwürfe gegen die Stadt Trier – ohne Grundlage

Es sind harte Worte, die das Aktionsbündnis „Exhaus bleibt!“ an die Stadt richtet: „Wir sind schockiert, dass das Nutzungskonzept fürs Exhaus schon in Sack und Tüten ist“, regt sich Bündnissprecherin Sabine Dengel auf. „Zwei Drittel des Gebäudes sollen an einen Investor verscherbelt werden!“, behauptet Dengel, die für die Linkspartei zur Stadtratswahl am Sonntag, 9. Juni, kandidiert.