Jugend- und Kulturarbeit : Exhaus Trier: Neue Gesichter, mehr Hilfe

Der Trierer Stadtrat hat am Dienstagabend zugestimmt, dass der Verein Palais den ehemaligen Exhaus-Hort dauerhaft in seine Trägerschaft übernimmt. Auch der letztliche Beschluss, dass der Jugendtreff Blue in Ehrang zumnindest in reduzierter Form und temporär vom Palais e.V. übernommen wird, wurde gefasst. Die ebenfalls zumindest temporäre Verwaltung des sogenannten Bunkers in der Karl-Grün-Straße, in dem etliche Bands proben, durch den Verein Musiknetzwerk ist ebenfalls beschlossene Sache. Die bisherige Medienarbeit des Exhauses soll vorerst vom Verein Netzwerkstatt übernommen werden.

Außerdem diskutierte der Stadtrat über die Zukunft des Eintracht-Fanprojekts, das ehemals unter dem institutionellen Dach des ehemaligen Exhauses untergebracht war. Und auch die Sanierung der geplanten Interimsunterkunft im Schießgraben war Thema.

Ausführlicher Bericht folgt.