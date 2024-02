Neueröffnung an der Porta Nigra Exklusive Einblicke – Countdown für Intersport Plum in Trier (Fotos)

Noch sind die großen Schaufenster an der Ecke Simeonstraße/Johannitergässchen verhüllt. Auf einigen verkünden blaue Folien mit weiß hinterlegter Schrift die Eröffnung des neuen Sportgeschäfts nahe der Porta Nigra an – natürlich mit besonderen Angeboten. Am 7. März wird in den ehemaligen Räumen der Sparkasse Trier Intersport Plum mit einer neuen Filiale an den Start gehen.