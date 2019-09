Exkursion : Was passiert mit dem Müll in Mertesdorf?

Trier Der Naturschutzbund (Nabu) Region Trier lädt am Freitag, 13. September, um 9 Uhr zu einer dreistündigen Exkursion in das Entsorgungs- und Verwertungszentrum nach Mertesdorf ein. Im Rahmen einer Besichtigung wird erklärt, was in der Anlage mit dem Müll geschieht.

Unter anderem wird die mechanisch-biologische Trocknungsanlage vorgestellt.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Themenschwerpunkt Schöpfung der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) Bistum Trier statt. Treffpunkt ist in Mertesdorf direkt beim Entsorgungs- und Verwertungszentrum an der L 151 (B 52).