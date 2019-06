Exkursion : Exkursion zum Bahá’í-Sommerfest nach Hofheim-Langenhain

Trier Die Bahá’í-Religion ist die jüngste Weltreligion. Die Tempel stehen allen Menschen offen, ungeachtet aller Unterschiede des Glaubens, der Nationalität oder Herkunft. Die deutsche Bahá’i-Gemeinde feiert am Sonntag, 23. Juni ihr Sommerfest am Bahá’í-Haus der Andacht (der erste deutsche und europäische Tempel der Bahá’í) in Hofheim-Langenhain.

Aus diesem Grund findet am Sonntag, 23. Juni, in Zusammenarbeit mit der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) Trier eine Tagesfahrt zu dem Fest statt, an der auch Bahá’í aus der Region teilnehmen. Abfahrt ist um 10 Uhr in Schweich am Schulzentrum, Rückfahrt ab Hofheim-Langenhain gegen 18 Uhr. Die Fahrtkosten richten sich nach der Teilnehmerzahl. Anmeldung im Zentralen Pfarrbüro in Schweich, Telefon 06502/2327 oder per E-Mail unter pfarramt@pfarreiengemeinschaft-schweich.de Rückfragen bei Pfr. Axel Huber Telefon 06502/9951860.