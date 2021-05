Wirtschaft : Experte: Großes Potenzial für Online-Handel

Prof. Dr. Bernhard Swoboda lehrt und forscht an der Universität Trier. Foto: Universität Trier

Trier Ein Trierer Wissenschaftler geht davon aus, dass Amazon in Deutschland noch etliche weitere Standorte bauen wird. Die vielen Jobs, die so geschaffen würden, hält er – anders als die Kritiker – für wichtig.

Professor Bernhard Swoboda, Lehrstuhlinhaber für Handel und Marketing im Fachbereich Betriebswirtschaftslehre an der Uni Trier, verweist auf die USA, um zu zeigen, wie beispielsweise Amazon in Deutschland wachsen könnte. In den USA habe Amazon 466 Vertriebsstandorte vom Verteilzentrum bis zum Logistikzentrum. In Deutschland sind es 62 Standorte. Swoboda sieht Wachstumspotenzial. In Deutschland erwartet er, dass bis zu 120 Amazon-Logistikstandorte entstehen könnten. Das gebe der Markt her, wenn man ihn mit den USA vergleiche.

Doch Swoboda erklärt auch, wie groß Amazon schon jetzt ist: 44 Millionen Kunden in Deuschland, 17 Millionen davon hätten eine Prime-Mitgliedschaft. Nicht nur das zeugt von der Marktmacht. Swoboda blickt auch auf den Handel insgesamt: Der Gesamtumsatz liege in Deutschland bei rund 500 Milliarden Euro. Die Hälfte davon entfalle auf Lebensmittel. Rund 50 Milliarden Euro kommen auf den Onlinehandel, 50 Prozent davon wiederum auf Amazon. Seine Schlussfolgerung: „Amazon tut allen Textilhändlern weh und dem Elektrohandel“, sagt er. Auch alle Logistikunternehmen stünden in Konkurrenz zu dem Konzern. „Amazon nutzt DHL, solange das Marktvolumen nicht groß genug ist, um es selbst zu machen“, sagt Swoboda.

Info Wachstumsbranche Onlinehandel Die 13 größten Online-Plattformen der Welt haben im vergangenen Jahr Waren im Wert von 2,9 Billionen Dollar (2,4 Billionen Euro) umgesetzt, ein Plus von 20,5 Prozent, wie die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (Unctad) am Montag berichtete. Im Jahr davor lag der Anstieg bei 17,9 Prozent. Der Anteil des E-Commerce am globalen Einzelhandelsumsatz stieg demnach 2020 von 16 auf 19 Prozent.

In Bezug auf die Tausenden Jobs, die der Konzern schafft, erwähnt der Wissenschaftler die grundsätzliche Kritik daran, dass Amazon nach Logistiktarif zahle, obwohl es eine Einzelhandelsplattform sei. Deshalb kommt es in Deutschland auch immer wieder zu Streiks – diese Woche an sieben Standorten, auch in Koblenz. Die Gewerkschaft Verdi will so unter anderem erreichen, dass Amazon den Einzelhandelstarif zahlt und nicht weniger als 12,50 Euro Stundenlohn. Das Unternehmen verwies in einem Artikel der Deutschen Presseagentur wortgleich zu einer Antwort auf eine Anfrage des TV auf „exzellente Löhne, exzellente Zusatzleistungen und exzellente Karrierechancen“. Trotz alller Kritik meint Swoboda: „Eigentlich sind diese Jobs sehr willkommen, weil das die Probleme am unteren Rand der Gesellschaft löst.“

Die deutschen Lebensmitteldiscounter stehen aus Sicht des Experten ebenfalls unter Druck. In US-Metropolen etabliert der Konzern seine Marke Amazon Fresh und damit Online-Lebensmittelhandel. Auch Potsdam gibt ein sogenanntes Amazon-Fresh-Depot. Der Lebensmittelmarkt ist aus Sicht der Experten ein mögliches Expansionsfeld für alle Onlinehändler. So arbeiten schon jetzt deutsche Lebensmittelmarken wie tegut mit Amazon zusammen, um ihre Produkte übers Internet an den Kunden zu bringen.