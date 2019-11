Interview: Experte: „Seilbahnen werden sich etablieren“ - Auch in Trier?

Info

Der Trierer Stadtrat hat bei seiner Sitzung am Dienstag mit großer Mehrheit beschlossen, die Planungen für den so genannten Petrisbergaufstieg wieder aufzunehmen (44 Ja-Stimmen von Grünen (15), CDU (12), SPD (11), Linke (3) und FDP (3), 7 Nein-Stimmen von AfD (4), UBT (2) und Freie Wähler (1), 2 Enthaltungen (UBT, Stadtvorstand). Bis Mitte 2020 soll die Verwaltung ein Konzept für die Umsetzung der Trasse, die vom Tarforster Einkaufscentrum über Universität, Petrisberg, Hauptbahnhof, Pallien bis zur Hochschule führen soll, entwickeln. Ob Seilbahn, Bus oder Spurbus hat der Rat dabei nicht vorgegeben. Im Prüfauftrag an Baudezernent Andreas Ludwig heißt es allerdings, dass das vom Trierer Hochschulprofessor Jan-Christoph Otten vorgestellte Seilbahn-Projekt (der TV berichtete) inklusive der Möglichkeit, die Kabinen am Hauptbahnhof vom Seilsystem abzukoppeln und per selbstfahrendem Untersatz bis zur Seilbahnstation am östlichen Moselufer zu transportieren, „vergleichend“ mit anderen Verkehrsmitteln bewertet werden soll.

Rainer Lehnart von der SPD, die die Wiederaufnahme der Planungen für einen Petrisbergaufstieg initiiert hatte, erklärte, dass an der Notwendigkeit einer schnellen und direkten Verbindung vom Petrisberg in die City sich seit den ersten Planungen der Trasse nichts verändert habe. Aufgrund neuer Rahmenbedingungen, Technik und Fördermöglichkeiten gebe es nun eine neue „Chance der Realisierung“, die genutzt werden müsse. CDU-Sprecher Thomas Albrecht sagte, dass es richtig sei, für eine Verbesserung des ÖPNV in Trier auch „Querdenken“ zuzulassen. Michael Frisch (AfD) betonte, dass ohne eine realistische Chance auf Realisierung ein Prüfauftrag nicht sinnvoll sei. „Ein so tief gehender Prüfauftrag kostet die Verwaltung viel Geld und blockiert Arbeitskräfte“, sagte Frisch.

Auch die UBT hat Bedenken: „Bevor Hoffnung aufkommt und Geld und Zeit investiert werden, sollten wir abklären, ob für ein solches Projekt von Land, Bund oder auch der EU überhaupt Geld zu bekommen ist“, sagte Christiane Probst.

Thorsten Kretzer von den Grünen erklärte: „Nachdem Dezernent Ludwig uns zugesichert hat, dass Verkehrssicherheit und Umweltverträglichkeit mit geprüft werden, können wir uns dem Antrag anschließen.“ Auch Linke und FDP befürworteten die ergebnisoffene Prüfung, wie und mit welchem Verkehrsmittel der Petrisbergaufstieg umgesetzt werden könnte.