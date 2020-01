Stadttheater Trier : Die Theaterplanung voran bringen – nicht bremsen!

Trier Trier Forum, der Verein baukulturtrier und der Campus Gestaltung der Hochschule Trier fordern: Architektenwettbewerb nicht infrage stellen. Wir dokumentieren im Wortlaut das gemeinsame Positionspapier.

„Überraschung und Bescherung zur Weihnacht mit dem Antrag der Grünen, das Theater Trier unter Denkmalschutz zu stellen. Die Realität sieht etwas anders aus. Schon vor und während des vom Trier Forum und des Vereins baukultur trier in 2018/2019 durchgeführten Workshops war festzustellen: das Theater steht nicht unter Schutz und die Oberste Denkmalpflege hatte sich dagegen entschieden, dies zu veranlassen.

Auf dem Boden dieser Tatsache haben die am Theater-Workshop Beteiligten (TrierForum, baukultur trier e.V, Hochschule Trier) ihre Empfehlungen für eine behutsame Sanierung, Modernisierung und Weiterentwicklung des Theaters als Grundlage für die weiteren Entscheidungen und für die Durchführung eines Architektenwettbewerbes formuliert und den städtischen Gremien sowie der Öffentlichkeit vorgelegt. Eine Zusammenfassung liegt als Broschüre vor. Dabei ging es vorrangig auch um die Suche nach einer intelligenten und verbesserten Verknüpfung des Theaters mit seinem Umfeld.

Bisher war dafür die Durchführung eines Architektenwettbewerbes von allen als selbstverständlich angenommen. Der Wettbewerb steht nun infrage. Eine Stellungnahme des Landes-Rechnungshofes an die Stadt ist dafür Anlass. Das überrascht. Die Sache des Rechnungshofes ist das Geld, die Ordnungsmäßigkeit seines Einsatzes und die Prüfung seiner Verwendung. Gut so! Beim Theater geht’s jetzt aber um mehr: um Rücksicht auf die Entwicklung eines Stadtviertels, um die architektonisch-ästhetische Prägung ihrer Bauten, um Klärung der Funktionsabläufe zum Umfeld - und das ist nicht mehr Sache eines Rechnungshofes.

Der Verzicht auf die Durchführung eines Architektenwettbewerbes wäre ein Tiefschlag für das Theater und eine ungeheure Desavouierung der Bürgerbeteiligung. Schließlich war gerade das Gespräch der Bürger im Workshop ein markantes Zeichen von Gemeinwesen und Gemeinwohl. Eine weitere Nichtbeachtung der Workshopergebnisse - die erste erfolgte schon in Verbindung mit dem Wettbewerb für die Erweiterung des Humboldt-Gymnasiums - wäre ein kaum zu kittender Riss zwischen den politisch Verantwortlichen und den oben genannten Vereinen. In ihnen versuchen Bürger immer wieder neu, ehrenamtlich und auf eigene Kosten Entwicklungen in dieser Stadt anzustoßen, zu unterstützen und im Vorfeld Bereitschaften zu entwickeln.