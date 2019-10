Vorträge : Experten informieren zum Thema Herz in Trier

Experten informieren zum Thema Herz in Trier

Trier Das Herzzentrum Trier lädt am Dienstag, 5. November, um 16 Uhr zu einer Patienteninformationsveranstaltung in den Albertus-Magnus-Saal im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier ein.

Alle fünf Minuten stirbt in Deutschland ein Mensch am plötzlichen Herztod. Wird der Betroffene sofort reanimiert und rasch in einem spezialisierten Herzzentrum behandelt, stehen die Chancen gut, dass keine Beeinträchtigungen zurückbleiben.