Sitzblockade : Extinction Rebellion: Aktivisten blockieren Straßen in Trier (Fotos)

Trier Mehrere Aktivistinnen der weltweit agierenden Umweltgruppe "Extinction Rebellion" haben sich am Samstagmittag an verschiedenen Orten in Trier auf die Straße gesetzt und so den Verkehr zum Erliegen gebracht.

Damit drückten sie ihre Angst vor der Klimakrise und dem kommenden Ende der natürlichen Lebensgrundlagen aus.

Die Protestaktion unter dem Namen „Rebellion of One“ (Rebellion der Einzelnen), fand zeitgleich weltweit statt. "Ich sitze hier, weil ich Angst habe wegen der Klimakrise. Ich habe Angst vor dem Leiden, was durch die Erderwärmung auf uns zukommt: Hitze - Dürre - Überschwemmungen - Naturkatastrophen - Pandemien. Es drohen Wassermangel - Nahrungsknappheit - Hunger - Flucht - Kriege.", hieß es in der persönlichen Erklärung von Jana Prodius, einer der Aktivistinnen von Extinction Rebellion Trier.

