Umweltschutz : Mit Maske, Bagger und Kohle: Klimaaktivisten protestieren vor Kreisverwaltung

Trier Die Klimaaktivisten von Extinction Rebellion haben am Mittwoch vor der Kreisverwaltung Trier-Saarburg in Trier protestiert. Anlass der Aktion: die ehemalige Nebentätigkeit von Landrat Günther Schartz beim Energiekonzern RWE und dessen Braunkohleabbau.

Gemütlich schlendern die drei jungen Menschen über den Willy-Brandt-Platz in Trier – mit Grillkohle in der Hand, im Nieselregen. Dass die Grillkohle aber gar nicht zum Grillen gedacht ist, wird ein paar Minuten später klar: Einer der Aktivisten von Extinction Rebellion (siehe Info) sitzt vor der Kreisverwaltung auf einem Spielzeug-Bagger, vor ihm ausgebreitet liegt die Grillkohle, an seiner Seite steht ein Geldkoffer, „von RWE“, wie darauf zu lesen ist. Sein Gesicht verhüllt er mit einer Maske, auf der Günther Schartz (CDU), Landrat des Kreises Trier-Saarburg, zu sehen ist.

Extinction Rebellion (XR) heißt übersetzt etwa: Aufstand gegen das Aussterben. Die Gruppe bezeichnet sich selbst als internationale gesellschaftspolitische Bewegung. Das Ziel sei es, den für das Klima nötigen umfassenden und tiefgreifenden Wandel herbeizuführen. Dazu bedienen sich die Aktivisten des „gewaltfreien, zivilen Widerstands“. Im Juli 2020 hatten sich Trierer Aktivisten mit den Händen an die Türen eines Fast-Food-Restaurants geklebt. In erster Instanz wurden sie wegen dieses Vorfalls vor dem Amtsgericht Trier freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hat mittlerweile Revision gegen das Urteil eingelegt.

Warum also protestieren, wenn die Tätigkeit doch schon ruht? Am kommenden Sonntag tritt Schartz in einer Stichwahl gegen Stefan Metzdorf (SPD) um das Amt des Trier-Saarburger Landrates an. Den Termin habe man also bewusst ausgewählt, sagt eine Aktivistin. Klar ist: Sie und ihre Mitstreiter dürften exakt auf der anderen Seite des Parteienspektrums zu finden sein.