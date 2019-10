Wohnen : Extra-Sitzung zum bezahlbaren Wohnen

Trier In einer Sitzung am Dienstag, 29. Oktober, 16.30 Uhr, im Großen Rathaussaal, befassen sich der Sozial- und der Baudezernatsausschuss mit den Ergebnissen einer Expertenanhörung am 22. Februar zum Thema bezahlbares Wohnen.

