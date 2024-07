Die eine Lösung gibt es nicht Schutz vor Extremwetter: Was ein Experte der Uni Trier rät

Und wieder hat der Starkregen zugeschlagen. Zuerst im Saarland und Rheinland-Pfalz dann in Bayern und anderswo. Die Meldungen in diesem Jahr häufen sich. Städte und Dörfer sind überschwemmt worden, der Schaden ist enorm. Fluss-Anrainer leben seit Jahrhunderten mit der Angst vor Hochwasser. Im Jahr 1993 stand kurz vor Weihnachten die Mosel in Trier mit 11,28 Metern bis heute auf einem Rekordhoch. Neu ist dagegen das Tempo, in dem die Fluten heran rauschen. Eine unvergessliche Erinnerung bleibt die Flut des Jahres 2021 im Ahrtal, bei der viele Menschen starben, Ortschaften und Existenzen zerstört wurden – auch in der Eifel und rund um Trier wütete das Wasser.