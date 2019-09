Party : Traumland am Moselstrand

Cari Lekebusch, ein bekannter Technoproduzent aus Schweden, und viele weitere DJs bringen bei Utopia Hills an der Mosel die Besucher zum Feiern und Tanzen bis weit nach Sonnenuntergang. Foto: Julia Schulz

Trier-Nord Fabian Cartus und sein Team entführen Techno-Fans nach Utopia Hills.

Bunte Lichter tanzen über das Ufer an der Mosel. Fünf DJs aus ganz Deutschland heizen die Gäste bei bestem Wetter mit verschiedenen elektronischen Klängen ein.

Das Traumland Utopia Hills liegt etwas versteckt hinter der Shell Tankstelle in der Zurmaiener Straße, sodass die Gäste ungestört feiern können. Das Motto des Festivals bedeutet übersetzt Utopie-Berge. Es stammt daher, dass Fabian Cartus und sein Team versuchen wollten eine Fantasiewelt in Trier, der Stadt mit vielen Bergen, aufzubauen. Diese Traumwelt beinhaltet für die Veranstalter vor allem eines: viel tanzbare Technomusik.

Schon seit 14 Uhr tönt diese über das Ufer, doch erst abends betreten die meisten Elektrofans das Festivalgelände. Eigentlich wurde um ausgefallene Kleidung gebeten, aber die Mehrzahl der Gäste erscheint in bequemen Jeans und T-Shirts. Einer von ihnen ist Christoph Wilhelmi (30). Er freut sich ganz besonders auf den schwedischen Künstler Cari Lekebusch und bezeichnet ihn gar als Technolegende. Wilhelmi würde sich wünschen, dass bei diesem Line Up noch mehr Gäste kämen. Bis zu diesem Zeitpunkt um 20 Uhr befinden sich ungefähr 150 Menschen zwischen 18 und 50 Jahren auf dem Gelände. Sie können einen Cocktail an der Bar trinken oder es sich mit einem kleinen Snack auf einem der Sofas am Moselufer gemütlich machen. Doch spätestens als Cari Lekebusch die Bühne betritt, ist Sitzen keine Option mehr. Es wird getanzt und gefeiert bis vor Dunkelheit nur noch die Lichter der Bühne zu erkennen sind.

Jennifer und Valentina (20) sind schon länger Fans der elektronischen Musik und erzählen: „Wir mögen entspannte und chillige Musik und so ein Festival gibt es ja nicht so oft in Trier, da muss man das ausnutzen“. Es überrascht sie, dass das Angebot trotzdem nicht so stark genutzt wird, wie sie gedacht hätten, gerade weil diese Veranstaltung etwas Besonderes sei.

