Bundesweite Pionierarbeit IHK Trier wirbt Azubis aus Marokko an

Trier · Erst das Hotel- und Gastgewerbe, jetzt die Metallbranche: Die IHK Trier wirbt in einem bundesweiten Modellprojekt ausländische Azubis in Marokko an. Was das Projekt bundesweit so einmalig macht.

17.05.2023, 10:53 Uhr

Zielbranche Metall: In Marokko möchte die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) gemeinsam mit den Kammern in Trier und Koblenz für die Metallbranche junge Leute anwerben. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Elf Prozent der Auszubildenden in der Region Trier haben einen ausländischen Pass. Zu wenig, befindet die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Trier, um die klaffende Lücke zwischen angebotenen Ausbildungsstellen und potenziell verfügbaren Azubis schließen zu können. Allein im Metallhandwerk stehen nämlich jedem Jugendlichen im Schnitt knapp sechs mögliche Betriebe zur Wahl, in denen man eine Ausbildung starten könnte.