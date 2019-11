Bildung : Info-Abend zur Fachoberschule an der Realschule

Schweich Für viele Schüler der Klassenstufe 10 an Realschulen plus und Gymnasien stellt sich mit Erreichen des Sekundarabschlusses I die Frage, wie sie ihren schulischen oder beruflichen Weg gestalten sollen.

Eine Verknüpfung zwischen schulischer Bildung und beruflicher Praxis bietet die Fachoberschule Schweich an der Stefan-Andres-Realschule plus in den beiden Fachrichtungen Gesundheit und Soziales sowie Wirtschaft und Verwaltung. Dies ist möglich, da die Fachoberschüler in der Klasse 11 an drei Tagen in der Woche ein Praktikum in einem Betrieb beinhaltet. An den beiden übrigen Wochentagen sowie im gesamten zwölften Schuljahr besuchen die Schüler den Unterricht. Der fachrichtungsbezogene Unterricht vertieft die Inhalte des Praktikums.