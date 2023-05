Nicht wichtig genug Warum Fachräume im Friedrich-Wilhelm-Gymnasium monatelang im Rohbauzustand bleiben

Trier · Werden zusätzliche Klassenräume in Containern geschaffen, um die Raumnot an Trierer Gymnasien zu lindern? Diese Frage bleibt zwar auch nach der Sitzung des Dezernatsausschusses II unbeantwortet. Dafür hat sich in der Sitzung eine weitere Baustelle aufgetan, an der es nicht so recht vorangeht.

11.05.2023, 07:47 Uhr

Baustopp im Gebäude. Im Friedrich-Wilhelm-Gymnasium werden aktuell mehrere Räume saniert. Derzeit ruhen die Arbeiten, weil andere Projekte laut Stadtverwaltung Trier wichtiger sind. Foto: TV/Harald Jansen

Von Harald Jansen Redaktion Trier

Sechs Fragen hatten Elisabeth Tressel und Jutta Albrecht an Elvira Garbes gestellt. Die beiden Christdemokratinnen wollten von der Bürgermeisterin der Stadt Trier unter anderem wissen, wie es um eine geplante Erweiterung des Max-Planck-Gymnasiums steht und wo wie viele Klassencontainer aufgestellt werden, um die Raumnot an den Gymnasien zu lindern. Die Antworten von Garbes im Rahmen der Sitzung des Dezernatsausschusses II bewegten sich im Rahmen der Antworten, die die Verwaltung bereits Ende April dem Trierischen Volksfreund gegeben hatte. Zusammengefasst kann man sagen: Konkrete Pläne gibt es bisher nicht. Weder für den Anbau noch für Containerklassen.