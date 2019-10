Wissenschaft : Fachtagung zu Künstlicher Intelligenz

Trier Rund 50 Experten aus ganz Deutschland nehmen derzeit an der Jahrestagung des Fachbereichs Informatik an der Hochschule Trier teil. Noch bis zum morgigen Dienstag befassen sie sich unter anderem mit der Geschichte, den Perspektiven und Risiken der Künstlichen Intelligenz sowie mit der Frage, wie die Forschung in Deutschland gestärkt werden kann.

