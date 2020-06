ÖPNV : Fahrbahn wird erneuert: Busumleitung 

Trier-Zewen Die Fahrbahn der Lindscheid- und der Turmstraße in Trier-Zewen wird von Montag, 15. Juni, bis voraussichtlich Freitag, 3. Juli, erneuert. Nach Angaben der Stadtwerke Trier bleiben die stadtauswärts fahrenden Busse der Linien 3 und 81 deshalb nach der Haltestelle Im Siebenborn auf der B 49 in Richtung Igel.

Fahrgäste können während der Umleitung auf die Haltestellen Kantstraße an der B 49 (Haltstelle der Firma Emile Weber) und die Ersatzhaltestelle an der Bahnunterführung ausweichen. Die Rückfahrt ab Igel erfolgt auf der normalen Route in Richtung Innenstadt.