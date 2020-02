Kriminalität : Fahrer flüchtet unter Drogen vor der Polizei

Trier Ohne Führerschein, aber unter Drogeneinfluss: Ein Mann hat am Dienstag in Trier einen Unfall verursacht und ist vor der Polizei geflüchtet.

Eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Trier wollte am Dienstag um 9.05 Uhr in der Schönbornstraße einen Skoda kontrollieren. Der Fahrer entzog sich dieser Kontrolle und flüchtete über die Schöndorfer Straße und den Wasserweg in Richtung Avelsbacher Straße. Beim anschließenden Abbiegeversuch in die Nellstraße kam es zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Passat.