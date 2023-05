Polizei sucht Zeugen Dreistes Manöver in Trier: Fahrer bremst anderes Auto aus und zeigt Mittelfinger

Zu einem Fall von Nötigung und Beleidigung im Straßenverkehr ist es am Sonntag gegen 20.35 Uhr in der Kaiserstraße in Trier gekommen. Laut Polizei war dort ein schwarzer Wagen, vermutlich ein Skoda Octavia, in Richtung Moselufer unterwegs. Der Fahrer soll von der rechten auf die linke Spur gewechselt sein, ohne zuvor zu blinken. Dann bremste er laut Polizei die Fahrerin eines anderen Autos so aus, dass diese ihrerseits vor der grünen Ampel eine Vollbremsung machen musste. Anschließend zeigte der Fahrer der Frau den erhobenen Mittelfinger und fuhr laut Polizei schnell in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke davon.