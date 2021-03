Polizei : Unbekannter beschädigt Van und fährt weiter

Zu einem Parkunfall ist es nach Angaben der Polizei am Donnerstag, 25. März, zwischen 17 und 17.20 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Hawstraße in Trier gekommen. Der Unfallverursacher flüchtete, wie die Polizei mitteilt.

Der unbekannte Verkehrsteilnehmer habe beim Rangieren einen silbernen VW Golf Sportsvan hinten links am Stoßfänger und im oberen Bereich der Heckklappe beschädigt. Anschließend habe er sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern.