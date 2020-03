Polizei : Fahrerin streift Anhänger – Geschädigter gesucht

Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier Am Trierer Katharinenufer in Fahrtrichtung Verteilerkreis Nord hat eine Autofahrerin am Freitag gegen 8 Uhr den Anhänger eines anderen Autos gestreift, das berichtet die Polizei. Der Geschädigte wird noch gesucht.



Laut Mitteilung wechselte die Unfallverursacherin den Fahrstreifen von links nach rechts und übersah hierbei das rechts neben ihr fahrende Fahrzeug mit Anhänger. Der Fahrer des Gespanns habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne anzuhalten. Eventuell sei die Kollision von diesem nicht bemerkt worden.

Am verursachenden Fahrzeug entstand erheblicher Schaden in vorderen Bereich, weshalb die Polizei davon ausgeht, dass der Anhänger des anderen Fahrzeugs ebenfalls beschädigt wurde. Hierzu sei lediglich bekannt, dass es sich um ein Fahrzeug mit einem eher flachen Anhänger gehandelt haben dürfte.