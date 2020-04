Fahrrad-Aktion : Jugendliche sammeln Radel-Kilometer

Trier 18 Jugendliche sind bei einer Aktion des Jugendtreffs Dietrich-Bonhoeffer-Haus der Evangelischen Kirchengemeinde Trier in den Osterferien mehr als 3000 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Vom 9 bis zum 19. April waren sie so häufig wie möglich mit dem Fahrrad unterwegs, um Kilometer zu sammeln.

Victoria Ueberholz, eine der Organisatorinnen der Aktion, erläutert das Konzept: „Die Idee war, dass die Jugendlichen dabei Zeit an der frischen Luft und auf ihren Rädern verbringen. Dass jeder für sich radelt, aber trotzdem in der gerade für die Jugendlichen doch sehr herausfordernden Zeit der Kontaktbeschränkungen ein Gefühl des Zusammenhalts und der Gemeinschaft entsteht.“

Die Erwartungen seien nicht groß gewesen, aber es habe sich eine große Dynamik entwickelt, sagt Ueberholz. So seien insgesamt 3073 Kilometer in elf Tagen zusammengekommen. Mit 324 gefahrenen Kilometern hat Aaron Sigurdsson die größte Strecke beigesteuert. Er hat so einen Kinogutschein inklusive Verpflegung gewonnen – natürlich für die Zeit nach der Covid-19-Pandemie. Laut Ueberholz ist die Herausforderung bei den Jugendlichen super angekommen. „Sie wollen weitermachen“, sagt die Organisatorin. „Nun soll es eine neue Challenge über gesammelte Kilometer zu Fuß und weitere Ideen geben.“