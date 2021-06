Diebstahl : Fahrrad vom Auto geklaut: Polizei sucht Zeugen

Trier (red) Eine böse Überraschung erlebten Touristen nun am Rande der Trierer City: Sie hatten ihren dunklen Volvo mit WN-Kennzeichen (WN steht für Waibingen, Baden-Württemberg) am Mittwoch, 2. Juni, zwischen 12 und 17.30 Uhr vor dem Amphitheater in Trier geparkt.

Doch während dieser Zeit wurde eines ihrer drei auf dem Fahrradträger befestigten Fahrräder entwendet.

Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Ghost mit weißem Rahmen. Der Sattel des Rades wurde zuvor aus ladungstechnischen Gründen abgebaut.