Verkehr : Fahrradfahrer demonstrieren für bessere Verkehrsinfrastruktur in Trier

Foto: Florian Blaes 25 Bilder Fridays for Future-Raddemo in Trier

Trier Mehr als 90 Fahrradfahrer sind am Samstag eine Stunde in Begleitung der Polizei durch Trier gefahren und haben auf die Probleme der Radfahrer aufmerksam gemacht.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Florian Blaes

Damit kamen weitaus mehr Zweiradfahrer, als vorher durch die Bewegung „Fridays for Future“ angemeldet und vom Ordnungsamt und Polizei genehmigt worden waren. Ursprünglich waren nur 30 Teilnehmer, auch aufgrund der Corona- Krise, genehmigt worden. Da jedoch die Polizei mit Beamten auf Fahrrädern, Motorrädern und in Streifenwagen gut aufgestellt war, erlaubte das Ordnungsamt kurzerhand allen, die gekommen waren, teilzunehmen. Am Viehmarkt starteten gegen 14.30 Uhr etwa 60 Radfahrer, unterwegs schlossen sich noch weitere 30 Teilnehmer an.

Um 14 Uhr startete die Kundgebung mit kurzen Ansprachen zum Thema Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und der Fahrradwege in Trier. Neben der Aktion auf dem Rad zogen weitere 15 Teilnehmer mit Plakaten durch die Fußgängerzone.

Hauptorganisator der Veranstaltung Henry Hofmann von „Fridays for Futures“ in Trier hatte mit Gleichgesinnten zu der Kundgebung eingeladen. „Ich bin heute hier, um für eine bessere Fahrradinfrastruktur und einem besseren ausgebauten ÖPNV zu demonstrieren, da ich aus klimatechnischen Gründen nicht mit dem Auto fahren möchte, wenn es soweit ist“, erklärt der 16- jährige seine Beweggründe. Es sei in Trier schon ein großes Problem: Je nach dem, in welchem Stadtteil man wohne, fahre dort lediglich alle 30 Minuten nur ein Bus. Wenn er mit dem Fahrrad unterwegs sei, sei es lebensgefährlich, wie sich einige Autofahrer im Straßenverkehr gegenüber Radfahrer benähmen.

Rentner Günther Fischbach aus Trier ist mit dem Fahrrad zur Demo gekommen. Er unterstützt die Bewegung „Friday for Futures“, wo er nur kann. „Die Politik könnte zwar selbst auf den Gedanken kommen, was für das Klima zu tun, aber die Jugendlichen machen das schon richtig so“ meint Fischbach. Die Forderung, dass man den ÖPNV und die Fahrradinfrastruktur ausbauen soll, unterstützt er. „Es ist schon viel in Trier bewegt worden, dort wo ein guter Wille ist, geht auch noch mehr.“ Er wünscht sich mehr Sicherheit für Fahrradfahrer und den Bau von mehr Fahrradspuren.

Foto: Florian Blaes