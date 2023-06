Analyse Radurlaub boomt – doch Trier lässt touristisches Potenzial links liegen

Millionen verkaufte Fahrräder während der Corona-Pandemie, dazu der Trend, aus ökologischen Gründen auf Flugreisen zu verzichten, und E-Bikes, die auch jenen einen Urlaub per Rad schmackhaft machen, denen das bislang zu anstrengend war: 4,6 Millionen Menschen in Deutschland haben sich im Jahr 2022 für eine Reise mit dem Fahrrad entschieden – waren also in ihrem Urlaub mehrere Tage im Sattel unterwegs. In Trier hat man den Eindruck, dass das wirtschaftliche Potenzial, das die Radtouristen für Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel mitbringen, eher links liegen gelassen wird.