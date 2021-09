Verkehr : Ausfälle, Verspätungen, überfüllte Busse - Ärgerlicher Start für neue Buslinien im Ruwertal und Hochwald

Pendler und Schüler haben sich nach dem Start des neuen Busnetzes im Ruwertal und Hochwald über ausgefallene Fahrten und überfüllte Busse beschwert. Insbesondere im Bereich Gusterath, Osburg und Beuren gab es am Mittwoch und Donnerstag Probleme. Foto: VRT

Kell am See/Gusterath/Beuren Busse kamen bis zu 45 Minuten zu spät, fielen ganz aus oder fuhren an wartenden Schülern vorbei – zum Start der neuen Linien im Ruwertal und Hochwald am Mittwoch gab es offensichtlich einige Probleme. Welche Orte betroffen waren und wie der zuständige Verkehrsverbund darauf reagiert.