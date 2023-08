Rezept zum Nachmachen Zimtschnecken im Coffeeshop in Trier – nicht nur in der Weihnachtszeit ein Genuss

Versteckt in einer kleinen Seitenstraße direkt im Zentrum Triers: Der „Coffeeshop Shluk“. Es duftet nach Kaffee und nach frisch Gebackenem – da kann man einfach nicht vorbeigehen. Das dachten sich an diesem Dienstagmorgen bereits einige Kaffeeliebhaber aus nah und fern. Farbig einladend, chices, modernes Mobiliar und gemütlich ist es. Mit lauschiger Musik im Hintergrund und im Laden gehen Bestellungen diverser Kaffeespezialitäten und süßer Snacks in unterschiedlichen Sprachen über die Kaffeetheke.