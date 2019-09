Faktencheck: So viel Bauland gibt es in Trier

Der Platz für Wohnraum in der Tallage von Trier ist knapp. Lediglich in Trier-West gibt es mit dem ehemaligen Bahnausbesserungswerk und entlang der Luxemburger Straße noch größere Baulandreserven. Überwiegend befinden sich diese aber in privater Hand. Foto: Portaflug Föhren

Trier Der Preisdruck auf dem Trierer Grundstücks- und Wohnungsmarkt ist groß. Wird sich das in den kommenden Jahren ändern? Die Meinungen dazu gehen deutlich auseinander. Der TV lädt ein zum Faktencheck.

Aber wie ist der tatsächliche Sachstand bei den von den Grünen genannten möglichen Alternativen? Die Jägerkaserne und das ehemalige Busdepot in Trier-West, das Burgunderviertel in Kürenz und das ART-Gelände in Trier-Süd nennt Thorsten Kretzer, Grünen-Sprecher für Wohnungspolitik. „Hier müssen unverzüglich Fakten geschaffen werden, damit mehrere Hundert Wohnungen für Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen gebaut werden können.“ Die Grünen verweisen auch auf die Gebiete Zentenbüsch (Ruwer) und das nicht im Flächennutzungsplan 2030 aufgeführte Areal Langenberg zwischen Euren und Zewen.

Der Trierische Volksfreund hat die Daten für diese und alle weiteren in der Prüfung oder Planung befindlichen Baugebiete in einer übersichtlichen Tabelle gegenübergestellt (HIER). Wesentliche Erkenntnisse daraus: Es wird in den kommenden Jahren nur noch wenige Grundstücke für Einfamilien-, Doppel- oder Reihenhäuser geben. Vor allem verliert die Stadt aber die Möglichkeit, in größerem Umfang auf die Preisentwicklung auf dem Grundstück- und Wohnungsmarkt Einfluss zu nehmen.