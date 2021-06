Wildtiere an ungewöhnlichem Ort : Falkennest im Baukran: Firma wartet, bis Jungvögel flügge sind

Müssen noch kräftig wachsen: Falkenküken nisten in der Bolzentasche des Krans. Solange die Kleinen noch nicht fliegen können, bleibt der Kran vor Ort. Das Foto war nur dank Klettertour mit Spezialkamera zu schießen. Foto: TV/Andreas Sommer

Föhren Ungestörtes Wohnen in exklusiver Höhenlage: Tierschutz hat auf dem Betriebsgelände in Föhren jetzt Priorität. Was das kostet.

Da staunten die Arbeiter auf der Baustelle des Tiernahrungsherstellers Vet-Concept in Föhren nicht schlecht: In der Bolzentasche des Oberkrans haben sich Falkeneltern mit ihren Küken eingenistet.

Als Arbeiter um 7 Uhr morgens den Kran abbauen wollten, entdeckten sie zu ihrer Überraschung das Nest (siehe Info). Mit so etwas hatte niemand gerechnet, als der Bau einer Produktionsstätte für Tierfutter auf dem rund zehn Hektar großen Grundstück begann. Der Betrieb des Krans hatte das Nest nicht gestört, da die Position nicht von Bewegungen beeinflusst wird.

Info Das sagt die Firma zum Falken-Fund (soa) Dennis Schroeder von der Firma Vet-Concept, der das Gelände in Föhren gehört, sagt im Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund: „Das ist natürlich schon eine ganz besondere Geschichte, wenn man hier gerade den Baukran abbauen möchte und feststellt, dass sich jemand eingenistet hat. In dem Moment waren es Turmfalken, die wir vorgefunden haben. Das war eine sehr spannende Angelegenheit. Wir mussten uns ein bisschen kundig machen: Wie verhält sich das Ganze? Die Tiere sind etwa zwei Monate vor Ort in ihrer vorgefundenen Höhle. Dann haben wir uns entschieden, im Sinne des Tierschutzes den Baukran einfach länger stehen zu lassen. Wir haben einen schönen Einblick auf die Situation. Wir haben viele Kollegen, die berichten, dass man die beiden Elterntiere sieht, wie sie Beute heranschaffen, wie sie da reinfliegen und die Versorgung gewährleisten.“

Etwa fünf Küken befinden sich momentan im Kran. Die Falkeneltern versorgen die Jungvögel seit einiger Zeit durch regelmäßige Flüge mit Nahrung.

Nach Austausch der Baufirma mit der Naturschutzbehörde wurde klar, dass die Greifvögel zu einer bedrohten Art gehören und geschützt werden müssen. Florian Stroh, Oberbauleiter der BBL Baumaschinen GmbH mit Sitz im saarländischen Friedrichsthal, bekräftigt im Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund: „Da steht das wirtschaftliche Interesse hinten an.“

Das Unternehmen verwaltet mehr als 300 Kräne. Der Kran in Föhren ganz in der Nähe der Autobahn 1 sollte ursprünglich zu einer Baustelle nach Stuttgart verlagert werden. Die Entscheidung, den Abbau abzubrechen und den Kran bis auf Weiteres in Föhren stehen zu lassen, fiel mit den Bauunternehmern der Firma Düpre und dem Architekten des Gebäudes schnell und einvernehmlich.

Durch den Abbruch der Demontage und die entgehende Kranmiete entstehen geschätzte Kosten von rund 20 000 Euro. Ein angemessener Preis für eine Wohnung in derart exklusiver Höhenlage – nur das die Mieter in diesem Fall nichts zahlen können. Als Alternativlösung wird jetzt ein Ersatzkran an die Baustelle in Stuttgart befördert, damit die Falken in Föhren weiter nisten können.

„Als Zeitraum für die Falken sind drei bis vier Wochen angesetzt. Wenn es länger dauert, wird auch länger gewartet“, kündigt Florian Stroh an. Der Schutz der Falken, der Erhalt der Mutter und ihrer Küken genieße momentan oberste Priorität. Den Jungvögeln werde Zeit gegeben, bis sie eigenständig wegfliegen könnten.

Abzuwarten bleibt, wie lange es bis dahin noch dauert. Eine Gefahr für die Tiere geht von ihrem derzeitigen Umfeld und der weiteren Bautätigkeit nicht aus. Die Falken können somit in ihrem kleinen, aber gut geschützten Nest mit toller Aussicht weiterleben.

Oben auf diesem Baukran auf dem Gelände der Firma Vet-Concept in Föhren hat sich eine Falkenfamilie eingenistet. Foto: Andreas Sommer