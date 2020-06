Kostenpflichtiger Inhalt: Fallzahlen : Eine Neuinfektion im Kreis Trier-Saarburg – Trier weiter coronafrei

Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Trier Dem Gesundheitsamt in Trier ist am Sonntag ein weiterer Fall einer Infektion mit dem Sars-CoV-2-Erreger im Kreis Trier-Saarburg gemeldet worden. In Trier ist niemand infiziert.

Damit steigt die Zahl der im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung nachweislich infizierten Personen auf 298 Personen (196 Landkreis und 102 Stadt Trier).

Aktuell gelten zwei Patienten aus dem Landkreis als erkrankt. Beide befinden sich nach Angaben des Amts in häuslicher Quarantäne. Für Trier ist derzeit keine Infektion mit Covid-19 bekannt.