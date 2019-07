Gedrehtes Schild : Falsche Sackgasse auf dem Petrisberg

Trier-Kürenz Laut Mitteilung der Stadt hat sich ein Spaßvogel einen Schild-Bürger-Streich erlaubt – im wörtlichen Sinn.

Verkehrszeichen zeigen in die richtige Richtung - normalerweise. In der Straße Auf dem Petrisberg in Trier war es ausnahmsweise mal anders. Wer dort am Schild „Sackgasse“ vorbeifuhr, landete nicht in einer solchen. Vielmehr führte die Straße weiter zur Max-Planck-Straße mit dem Ärztehaus sowie zur Robert-Schuman-Allee und zur Kohlenstraße.