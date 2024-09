Trotz Solaranlage auf dem Dach Falsche Stromrechnung: Schweicher Hausbesitzer ist kein Einzelfall

Überhöhte Stromrechnungen, nicht transparente Bilanzen, Nachzahlungen und auf Fragen keine Antwort vom Stromversorger. Was Klaus Frank aus Schweich dem Volksfreund geschildert hat, scheint mehr Menschen zu betreffen, als man glauben mag. Einige davon haben sich per Mail oder in den sozialen Medien auf den Artikel „Trotz eigener Solaranlage: Zu hohe Stromrechnung für Hausbesitzer“ (Volksfreund vom 27. August) bei der Redaktion gemeldet und ihre Geschichte erzählt. Was sie berichten, wirft kein gutes Licht auf Westnetz und Eon.