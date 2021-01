Kriminalität : Falscher Bankmitarbeiter am Telefon – Polizei Trier warnt vor Welle von Betrugsanrufen

Trier Ein 55-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Trier-Land ist Opfer eines Betrügers geworden, der sich am Telefon als Bankmitarbeiter ausgegeben hat. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen insgesamt 29 ähnlicher Anrufe – alle in den vergangenen zwei Tagen angezeigt.

Ein Unbekannter hat sich laut Polizei am Mittwochnachmittag bei einem 55-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Trier-Land gemeldet und sich als Mitarbeiter der Volksbank Trier ausgegeben. Er habe vorgegeben, dass das Konto des Angerufenen bei dieser Bank gehackt worden sei. Um ein Abbuchen von Geld zu verhindern, so der falsche Bankmitarbeiter, müsse der 55-Jährige ihm drei Zugangscodes, sogenannte TAN-Nummern, mitteilen. Der Mann habe sich darauf eingelassen und später festgestellt, dass ein „mittleren vierstelliger Betrag“ von dessen Konto abgebucht worden war.

In einem zweiten Fall erhielt eine ältere Frau aus der Verbandsgemeinde Trier-Land laut Polizei einen Anruf eines Mannes, der sich als Polizist ausgegeben habe. Dieser habe behauptet, die Tochter der Frau sei in einen Verkehrsunfall verwickelt und schwer verletzt worden. Nur ein fünfstelliger Betrag könne helfen, die Situation zu klären. Laut Polizei verhinderte ein aufmerksamer Verwandter im letzten Moment die Geldübergabe.

- Sollte Sie ein solcher Anruf erreichen, sehen Sie eigenständig im Online-Banking-Portal nach, ob eine Abbuchung stattgefunden hat oder wenden Sie sich an die Service-Hotline Ihrer Bank. - Legen Sie in jedem Fall auf und rufen Sie die Ihnen bekannte Rufnummer Ihres Kreditinstitutes an. Sollte es zu einem betrügerischen Anruf gekommen sein, wenden Sie sich bitte an die Polizei und erstatten eine Anzeige.