Mobilität : Falsches Parken kommt nun deutlich teurer zu stehen

Das Knöllchen fürs unerlaubte Parken auf dem Radweg kostet auch in Trier seit einigen Tagen mehr Geld. Auch viele andere Verstöße gegen die Regeln werden nun mit höheren Strafen geahndet. Foto: TV/Harald Jansen

Trier Wer den Parkschein vergessen hat oder wer auf dem Gehweg parkt, der muss inzwischen deutlich mehr bezahlen als noch vor einigen Tagen. Wenns dumm läuft, 100 Euro und mehr.

Da staunte Anni Güntepe nicht schlecht. Weil sie vor einigen Tagen ihr Auto ohne Parkschein in der Trierer Saarstraße abgestellt hatte, bekam sie einen Strafzettel. 20 Euro soll sie dafür an die Stadt Trier zahlen. „Das ist eine Steigerung um 100 Prozent“, sagt sie. Denn bisher wurden nur zehn Euro fällig. So wie Güntepe werden sich auch viele andere Verkehrsteilnehmer wundern, dass sie entschieden mehr bezahlen müssen, wenn sie sich nicht an alle Regeln im Straßenverkehr gehalten haben.

Steckt hinter dieser Erhöhung der Versuch der Stadt, das Defizit beim Stadttheater zu refinanzieren? Sollen so die Kosten für die Corona-Folgen wieder reinkommen? Oder war das einfach nur ein Fehler der Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamts, die sich beim Ausstellen des Knöllchens vertippt haben? Der TV hat bei der Stadtverwaltung nachgefragt.

Info Die Knölllchen-Hitparade in Trier Rund 1,2 Millionen Euro hat die Stadt Trier 2019 mit Verwarnungen wegen abgelaufener Parkuhren oder falsch geparkten Fahrzeugen eingenommen. Seit Jahren die meisten Verstöße gibt es nach Auskunft der Verwaltung im Bereich Parkraumbewirtschaftung. Rund 43 000 waren es im Jahr 2018. Es folgt mit 21 500 Knöll­chen der Bereich Halte- und Parkverbote. 7500 Vorgänge umfassen Beanstandungen in verkehrsberuhigten Zonen. Gut 5000-mal ging es um Anwohnerparken, 3900-mal um Knöllchen im Bereich der Sonderparkplätze und gut 3700-mal um das Thema Verkehr in der Fußgängerzone. 700-mal wurde das Ordnungsamt aktiv, weil Feuerwehrzufahrten zugeparkt oder Schwerbehindertenpakrlätze zugestellt waren.

Michael Schmitz, Sprecher der Verwaltung, kann eventuell aufgeregte Gemüter beruhigen. Weder Stadttheater noch Corona oder Vertipper sind der Grund für das 20-Euro-Knöllchen. Es ist vielmehr die seit dem 28. April aktualisierte Straßenverkehrsordnung . Und die gilt nicht nur in Trier, sondern bundesweit.

Die gute Nachricht zuerst. Nicht alles wird teurer. Weiterhin nur zehn Euro muss zahlen, wer in verkehrsberuhigten Bereiche außerhalb markierter Flächen wie beispielsweise in der Neustraße parkt. Zehn Euro bleiben es auch beim unerlaubten Parken auf Bewohnerparkplätzen und dem Parken auf sogenannten Sonderparkplätzen wie beispielsweise dem Busparkplatz in der Weberbach.

Es wird jedoch auf der anderen Seite teilweise noch kostspieliger (siehe Grafik). Wer ohne Parkschein oder mit abgelaufene Parkuhr erwischt wird, muss 20 statt zehn Euro zahlen. Wer bisher in der Fußgängerzone oder in Feuerwehrzufahrten parkte, war mit 35 Euro dabei. Künftig müssen 55 Euro gezahlt werden. Das Knöllchen fürs Parken auf Gehwegen ist nun nahezu drei Mal so teuer wie vor dem 28. April. Bisher waren 20 Euro fällig, nun sind es 55.

Parken im Halt- oder Parkverbot kostet nun 25 statt 15 Euro. Laut neuem Bußgeldkatalog werden beim Parken auf Geh- und Radwegen nun 55 statt 20 Euro fällig. Wenn jemand behindert oder gefährdet wird, wird es deutlich teurer – bis 100 Euro – und bringt einen Punkt in Flensburg. Zudem gilt nun beim Überholen von Radlern ein Mindestabstand von 1,5 Metern, das Rasen wird teurer und, und, und.

All diese auch als Erziehungsmaßnahme gedachten Knöllchen sind natürlich nur so gut, wie sie auch durchgesetzt werden. Dafür sind die Ordnungsämter zuständig. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie waren in Trier die Mitarbeiter teilweise mit anderen Dingen beschäftigt.

Wer kein Parkticket zieht, zahlt jetzt mehr: 20 Euro verlangt das Ordnungsamt für dieses Versäumnis. Foto: TV/Rebecca Schaal