Wein und Cocktails Falstaff-Experten: Das soll die beste Bar Triers sein

Im landesweiten Ranking auf Platz drei landet die Verzauberbar in Trier. Die Cocktailkneipe in Trier-Süd konnte die Tester vor allem mit ihren ausgefallenen Drinks und dem „heimeligen“ Ambiente für sich gewinnen. „Magische Cocktails sind an der Tagesordnung, gemixt wird mit viel Passion und immer mit einem Schuss Einfallsreichtum und Kreativität“, heißt es in der Bewertung. Mit einem dazu laut Falstaff kompetenten und freundlichen Team erreicht die Verzauberbar ganze 89 von 100 möglichen Punkten in der Wertung. Übertroffen wird dies nur noch von der Rheinhattan Bar und dem Spiritus in Mainz.